İstanbul'da bin 500 yıllık dehliz keşfedildi Saraçhane'de 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürütülen kazı çalışmasında, toprak altında bin 500 yıllık yer altı dehlizi bulundu.

DHA

İstanbul Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde yer alan, Ayasofya’dan da önce inşa edilmiş yaklaşık bin 500 yıllık Polyeuktos Kilisesi alanında arkeoloji kazıları sürüyor.

Aziz Polyeuktos'a adandığı için bu ismi alan kilise, 11. yüzyılda önce harap edildi, sonra da yağmalandı.

Kilisenin kıymetli parçaları ve sütunları Venedik'e kaçırıldı.

1960'lı yıllarda alt geçit yapımı sırasında kiliseye ait bazı tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Aziz Polyeuktos Kilisesi'nde kazı çalışması yapıldı.

5-6 yıl süren kazı çalışmasının ardından kilise eski haline terk edildi.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekiplerince Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda, 8 Haziran 2022 tarihinde kazı çalışması başlatıldı.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda Haşim İşçan Geçidi'ne 20 metre kadar yakın mesafede yer altı dehlizi bulundu.

Deprem hafızasına örnek yer altı dehlizi

İçerisinde mozaik ve taş kakmalar bulunan yer altı dehlizinin, işlenmiş mermerlerle biçim verilmiş ve kabartmalarla bezenmiş yapı taşları da dikkat çekiyor. Yapının İstanbul'un deprem hafızasına örnek bir yer altı dehlizi olduğunu vurgulayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmaların tamamlandığını belirterek 1 ay sonra Saraçhane Arkeoloji Parkı'nın açılacağını duyurdu.

Yer altı dehlizinin deprem hafızasına ilişkin raporu da kamuoyuyla paylaşılacak.