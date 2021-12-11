Arkadaşıyla boks makinesinde yarışan bir genç, makineye tekme atmaya çalışırken duvarı kırdı. Yaşanan olayı anlatan vatandaş, "Dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde herkesi şaşırtan bir olay yaşandı.

A.D. isimli çocuk, arkadaşıyla birlikte halı sahaya giderek oyun makineleriyle eğlenmek istedi. Çocuklar tekme ya da yumruk atılarak skor kazanılan makineye tekme atarak birbiriyle yarışmaya başladı.

Arkadaşı daha çok puan alınca A.D., daha yüksek skor almak için sıra kendine gelince makineden uzaklaştı. Koşarak makineye doğru koşan A.D., tekme attıktan sonra dengesini kaybedip duvara çarptı.

İstanbul'da bir genç, boks makinesine vurmak isterken, duvarı kırdı VİDEO

DUVAR PARÇALANINCA YANA DÜŞTÜ

Duvarın parçalanması üzerine çocuk yan tarafa düştü. Çocuk olayı yara almadan atlatırken, yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"DENGEMİ KAYBEDİNCE KENDİMİ DUVARIN İÇİNDE BULDUM"

Arkadaşını geçmek istediğini söyleyen A.D., "Buraya arkadaşlarımızla vakit geçirmeye geliyoruz. Burada oyunlar oynuyoruz. Arkadaşımla bir akşam boks torbasına vurmaya geldik. Arkadaşım benden daha hızlı vurdu, ben kaybettim. Bende bu sefer gerilerek çok hızlı vurdum, dengemi kaybedip duvarın içinde buldum kendimi. Duvarda kırıldı" diyerek yaşadığı olayı anlattı.