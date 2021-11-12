İstanbul'da bir işçi kafede çalıştığı sırada ayağını kesti

İstanbul'da bir işçi kafede çalıştığı sırada ayağını kesti

Beyoğlu ilçesinde bir işçi kafede çalıştığı esnada ayağını kesti. Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Bekar Sokak üzerinde bulunan bir kafede tadilat çalışmalarına devam eden çalışan işçi parça kesimi yaptığı esnada ayağını kesti.

İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İşçinin ayağından yaralandığını gören diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul'da bir işçi kafede çalıştığı sırada ayağını kesti VİDEO

