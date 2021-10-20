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    İstanbul'da bir kerkenez, binanın 21'inci kattaki penceresine sıkıştı

    Küçükçekmece'de bir apartmanın 21. katındaki pencereye sıkışan kerkenez, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 17:20
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    İstanbul'da bir kerkenez, binanın 21'inci kattaki penceresine sıkıştı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, itfaiye ekiplerinin kerkenez kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

    21'İNCİ KATTA SIKIŞAN KERKENEZ KURTARILDI

    Küçükçekmece'de bir apartmanın 21'inci katındaki pencerede sıkışan kerkenezi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

    İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, kerkenezi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurulan ip düzeneğiyle aşağıya inen itfaiye eri, kerkenezi kurtardı. Kerkenezin veteriner kliniğine teslim edildiği belirtildi.

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #1


    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #2

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #3

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #4

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #5

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #6

    İstanbul da bir kerkenez, binanın 21 inci kattaki penceresine sıkıştı #7

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