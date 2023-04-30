İstanbul'da bir kişi E-5 karayolunun ortasına yattı İstanbul'da E-5 karayolunun ortasına yatan kişi, tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmadı. Ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.

İHA İstanbul'da yaşanılan akıl almaz olayda, yolun ortasına yatmak isteyen şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde meydana gelen olayda, bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen adam kalkmadı. Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydiler. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek adamı yerden sedyeye kaldırdı. Göz yaşartıcı spreyle kelepçelenerek ambulansa bindirildi Ambulansa bindirilen adam ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle adamı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.