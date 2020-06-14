Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
20ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 20 C

    İstanbul'da bir kişi otelin 3’üncü katından düştü

    Fatih’te bir otelin üçüncü katından bilinmeyen bir nedenle düşen erkek şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 06:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da bir kişi otelin 3’üncü katından düştü

    İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Meydanda bulunan 6 katlı bir otelde, 05.30 suların geceyi otelde geçirmek için gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, bilinmeyen bir nedenle kaldığı 3’üncü katından düştü.

    AĞIR YARALANDI

    Ağır yaralanan şahsı gören otel çalışanları durumu polise bildirdi.

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Tedavi altına alınan ağır yaralı şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Görüş Bildir