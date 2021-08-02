İstanbul'da bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı sonra camdan ateş etti

İstanbul'da bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı sonra camdan ateş etti

Fatih'te 2 çocuğunu rehin alıp bir süre sonra serbest bırakarak camdan havaya ateş açan şahıs, ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde alkolün etkisiyle önce çocuklarını rehin alan sonra serbest bırakıp evinin camından ateş açan kişi etrafa tehlike saçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Ümit A. bir süre sonra çocuklarını serbest bırakıp evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla Ümit A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı sonra camdan ateş etti VİDEO

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"4-5 KERE ATEŞ AÇTI"

Olayın görgü tanıklarından Doğukan Doğu, "Bakkalın üst katından sıkmaya başladı. 4-5 el ateş etti. Olaydan 1 buçuk saat sonra güvenlik sağlandı. Özel kuvvetler gelip müdahale etti ve gözaltına aldı. Şahsı tanımıyorum. Yaralı da görmedim" dedi.

ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde özel harekat polislerinin operasyon yaptıkları görülürken, diğer polis ekipleri de çevredeki vatandaşları camlardan uzak durmaları konusunda megafonla anons ederek uyardı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.