İstanbul'da bir sitede köpek kulübesi gerginliği Sarıyer'de sitenin içerisindeki kaldırım üzerinde bulunan kulübelerde bakılan 4 sokak köpeği, site sakinleri arasında tartışma yarattı. Köpeklerden biri tarafından ısırıldığını iddia eden şahıs, kulübeleri parçaladı.

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede, komşular arasında uzun süredir 'sokak köpeği bakma' tartışması yaşanıyor.

Site içerisinde yer alan kaldırıma yerleştirilen 4 köpek kulübesinde barınan köpeklerden birinin saldırganlaştığı ve çeşitli zaman aralıklarında 6 kişiyi ısırdığı, köpeklere ise sitede yaşayan bir ailenin baktığı iddia edildi.

Isırılan site sakini kulübeleri parçaladı

Dün akşam saatlerinde, evine yürürken kulübede barınan bir köpek tarafından baldırından ısırılan site sakini Soner Cebeci, ağabeyi ve diğer komşularıyla birlikte kaldırımdaki köpek kulübelerini parçaladı. O anları ise çevredeki bir bina sakini cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Öte yandan bazı site sakinleri, köpeklerin saldırganlaştığını ve daha önce de benzer olayların yaşandığını iddia etti. Köpeklerin farklı zamanlardaki saldırı anları, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Taraflar, olay sonrasında polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Baldırımdan ısırdı, sinirle kulübeleri attık kırdık"

Sokak köpeğinin kendisine saldırdığını söyleyen Soner Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

Bundan bir hafta önce buradan yürürken üç köpekten ikisi, dişlerini göstererek, hırlayarak saldırdı. Elimdeki çantayı o gün de savurdum, ısırılmaktan kurtuldum. Dün akşam yine evime yürürken, arkadan gelip baldırımdan ısırdı. Doğal olarak tepki verdim, çantamla savdım.



Bu olayın bir şekilde çözülmesi lazımdı, o sinirle aynı sitede oturan ağabeyimi çağırdım, buradakiler de yardımcı oldular, bu kulübeleri attık kırdık. Karşı taraf bizden şikayetçi olduğu için biz de şikayetçi olduk.

"Hayvanların yuvasına niye zarar veriyorsunuz?"

Köpekleri uzun süredir beslediğini belirten site sakini Dilek Özbul ise şu ifadeleri kullandı:

Ben dışarıya tesadüfen çöp atmaya çıktığımda gördüm ki kulübeler kırılmış vaziyetteydi. Bu kulübeler 5-6 senedir burada var. Kimseye bir zararları yok, köpeklerimize de bakıyoruz. Besleme yapan arkadaşlarımız var. Hatta dün o olay olduğunda köpekleri besleyen kadının da üzerine yürünmüş. 'Burada besleme yapılmayacak, hepsini atacağız, kaldırımda yuva istemiyoruz' diye. Hiçbir saldırganlıkları yok, ben yıllardır burada yaşıyorum. Bunlar benim bahçemde bekleyen köpekler, ben de memnunum bu durumdan.



O ısıran hayvan zaten travmalı bir hayvan, köpekler arasında çok kavga ettikleri için muhtemelen kendini savunmak için yaptı. Tabii ki haklı bulmuyorum; evet toplansın, götürülsün ama bu şekilde olmaz. Hayvanların yuvasına neden zarar veriyorsunuz? Bir köpek kalmıyor ki orada, birçok hayvan kalıyor. Korku altındayız, hayvanları beslediğimiz için bize de saldırabilirler.

"Bunun gibi 5 vaka daha var artık sabır taştı"

Bir ay önce sitede bakılan sokak köpeği tarafından ısırıldığını belirten Serap Pulatoğlu da bunun ilk olmadığını belirtti:

Bir ay önce, sakin bir şekilde buradan yürüyüş yaparken 'Kuki' ismini verdikleri, senelerdir burada yaşayan bir köpek sessizce gelip arkamdan beni ısırdı. Bunun gibi 5 vaka daha var. Artık halk isyan etti, gelip tepkisini gösterdi. Geldik, bu kulübelerin kalkması için şikayet oluşturduk. Belediye ve zabıta hiçbir şey yapmadığı için sinirimizi bu şekilde gösterdik, artık sabır taştı. Ben de hayvanseverim ama bu travmalı, zararlı bir köpekse burada yaşaması doğru değil. Burada 4 köpek var, hepsine bir bayan bakıyor, çipleri ve karneleri de o kişide. Bir ay önce beni ısırdığında belediye ekipleri geldi, kadın köpeği teslim etmedi.



Dün akşam ısırılan kişi için belediye ekipleri geldi, köpeği götürdü, travma-rehabilitasyon bölümüne alıp kontrol altında tutacaklar. Belki 7 gün sonra o köpek tekrar gelecek buraya. Bunun bir sonucu yok, bir önlem alınması gerekiyor.

Site sakini Okan Pulatoğlu ise, "Sitedeki bu köpekler kontrolsüz, çevreye zarar veriyorlar. Özellikle bir tanesi hakkında şikayette bulunduk; bu köpek ıslah olsun diye fakat belediye bizlere yardımcı olmadı. Bu köpek ıslah edilsin dedik. Bu köpekler hakkında belediyeye bir ay önce dilekçe sunduk, kimse adım atmadı bugüne kadar. 6 kişiyi ısırdı, 80 yaşındaki komşularımız İstinye Devlet Hastanesi'ne aşı olmaya gittiler. Bizler mağdur olduk. Dün akşam yaşanan da bir infialin sonucudur. Köpeklere, kedilere kesinlikle zarar verilmedi fakat buraya kamu yoluna konan kulübelere kat malikleri toplanıp kalabalık oluşturunca zarar verildi. Bir patlamanın sonucuydu." şeklinde konuştu.

Sarıyer Belediyesi ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Aynı kaldırımdaki kırılmayan köpek kulübelerinin, site içerisinde farklı bir alana taşındığı görüldü.