İstanbul'da bir tekstil fabrikası alev alev yandı

İstanbul'un Güngören ilçesi Genç Osman Mahallesi’nde, bugün öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

İş yerinde görevli fabrika bekçileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken bir süre soğutma çalışması yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.