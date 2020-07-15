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    İstanbul'da bir vatandaş 15 Temmuz anıtına yürüyor

    15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, Saffet Gümüş isimli bir kişi Esenyurt'tan 15 Temmuz Şehitler anıtına kadar yürüyecek.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 06:46
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    İstanbul'da bir vatandaş 15 Temmuz anıtına yürüyor

    15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle şehitlerimiz anılırken demokrasi vurgusu en güçlü şekilde yapılıyor.

    O etkinliklerden birisine de Saffet Gümüş isimli vatandaş 15 Temmuz’un ilk dakikalarında imza attı.

    İstanbul'da bir vatandaş 15 Temmuz anıtına yürüyor #1

    "RUHUMUZ ÇANAKKALE RUHU"

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından yürüyüşe geçen Gümüş, 15 Temmuz Şehitler Anıtına polis gözetiminde yürüyor. Gümüş, "Yürüyüşüm gece 12.00’de Esenyurt’ta başladı; bundan dört yıl önce mabedimize saldırdılar, bayrağımıza saldırdılar.

    İçimize hain girmiş, bunlar Türk milletinin gücünü bunlar hesap edemedi. Allah o hainlerin aklını başından aldı.

    Türk milleti yiğittir, cesurdur. 15 yaşında ölüme giden Türk halkını unuttular; 251 şehidimiz var.

    Ruhumuz Çanakkele ruhu, Türkiye güçlü bir millet, güçlü bir millet, kimse bölmeyi düşünmesin. Yürüyüşüm 15 Temmuz Şehitler anıtında son bulacak." ifadelerini kullandı.

    İstanbul'da bir vatandaş 15 Temmuz anıtına yürüyor VİDEO


    İstanbul'da bir vatandaş 15 Temmuz anıtına yürüyor #2

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