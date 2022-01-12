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    İstanbul'da bir zincir markette kasiyer ile müşteri arasında maske kavgası

    İstanbul'da bir zincir marketin şubesinde maskesiz şekilde giren grup ile kendilerini uyaran kasiyer arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 21:39
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    İstanbul'da bir zincir markette kasiyer ile müşteri arasında maske kavgası

    İstanbul'da maske takmayan bir grup, zincir marketin şubesine girdi. Grup bir süre sonra kendilerini maske takmaları konusunda uyaran kasiyer ile tartışmaya başladı.

    MASKE UYARISINDA BULUNAN KASİYERE 'TERBİYESİZ' DEDİ

    Maskesi olmayan bir müşteri; kasiyere 'Terbiyesiz' diyerek, maske takmadıkları için kendilerine alışveriş yaptırmadığını söyledi.

    Grup, polisi arayacaklarını söyleyerek kasiyerden şikayetçi olacaklarını belirtti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

     

    İstanbul da bir zincir markette kasiyer ile müşteri arasında maske kavgası #1


    İstanbul da bir zincir markette kasiyer ile müşteri arasında maske kavgası #2


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