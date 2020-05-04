İstanbul'da bulduğu 19 bin 500 lirayı teslim etti

İstanbul'da bulduğu 19 bin 500 lirayı teslim etti

Sultanbeyli’de bir vatandaş, yolda bulduğu 19 bin 500 lirayı zabıtaya götürdüğü sırada, düşüren genç ile karşılaştı. İş yeri parasını düşürdüğünü genç, zabıta merkezinden mutlu ayrıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Kent Meydanı'nda motosikleti ile ilerleyen Mehmet Akif Karakaş, üzerinde taşıdığı ve iş yerine ait 19 bin 500 lirayı düşürdü.

Motosikletli gencin bir poşet düşürdüğünü gören Mehmet Bağlama, poşeti alarak içine baktı. Poşette para olduğunu gören Bağlama, Sultanbeyli Merkez zabıta noktasına giderek, parayı teslim etti.

İŞ YERİNİN PARASINI GERİ ALDI

Emekli vatandaş, zabıta ekipleri ile polis merkezine gitmek üzereyken Karakaş geldi ve 19 bin 500 lira kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine zabıta, tutanak tutarak parayı teslim etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bağlama, gencin düşürdüğü parayı alarak zabıtaya getirdiğini söyledi. Karakaş ise iş yerine ait olan parayı bularak, zabıtaya teslim eden Bağlama’ya teşekkür etti.