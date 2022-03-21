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    İstanbul'da çakarlı araca 3 bin 646 lira para cezası

    İstanbul Eyüpsultan'da çakarları açık vaziyette seyir halinde olan araç sürücüsüne 3 bin 646 TL idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 23:46
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    İstanbul'da çakarlı araca 3 bin 646 lira para cezası

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde D-20 Göktürk Kemerburgaz yolu üzerinde çakarları açık vaziyette seyir halinde olan bir aracın görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    3 BİN 646 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Ekiplerin yaptığı çalışmada araç sürücüsünün K.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Çakar tertibatının ön panjur ve arka cam kısmında usulsüz kullanıldığı görülürken, K.G. isimli şahsa toplam 3 bin 646 TL idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca araçta bulunan çakar tertibatının sökülmesi için 1 gün süre ile izin verildi.

    İstanbul da çakarlı araca 3 bin 646 lira para cezası #1


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