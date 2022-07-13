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    İstanbul'da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı

    İstanbul Pendik'te çaldıkları otomobille polisten kaçtıkları sırada kırmızı ışıkta durmayan şüpheliler, önce motokuryeye çarptı, ardından demir bariyerlere saplandı.
    • 13.07.2022 - 18:51
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    İstanbul'da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı

    İstanbul'un Pendik ilçesi Sabiha Gökçen Havalimanı Yolu, havalimanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobili çalan 3 şahıs, çalıntı araçla polislerden kaçmaya çalıştı.

    Kırmızı ışıkta geçti

    Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen şahıslar, seyir halindeki motosikletli kuryeye çarptı. Ardından çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hırsızlık şüphelisi, demir bariyerlere girdi.

    3 kişi yaralandı

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, motokurye ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanarak yola savrulan motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    İHA'nın haberine göre, yaralı motokurye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan şüpheli şahısların ise olay yerinden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

    Polis ekiplerinin şüphelileri yakaladığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    İstanbul da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı #1

    İstanbul da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı #2

    İstanbul da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı #3

    İstanbul da çaldıkları otomobille kaçan şüpheliler kaza yaptı #4


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