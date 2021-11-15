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    İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi satırla başından yaralandı

    Esenyurt ilçesinde, iki grup sokak ortasında birbiriyle kavga etti. Bölgeye polisler gelirken, kavgada 1 kişi de başından satırla yaralandı. Yaşanan olay sonrası soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 15.11.2021 - 02:58
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    İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi satırla başından yaralandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen kavga çevreye dehşet saçtı.

    Bağlarçeşme Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı.

    BÖLGEYE TOMA GELDİ

    Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve özel harekat polisi sevk edilirken, kavganın tekrar büyümesi ihtimaline karşı, önlem için TOMA da gönderildi.

    İstanbul da çıkan kavgada bir kişi satırla başından yaralandı #1

    BİR KİŞİ SATIRLA BAŞINDAN YARALANDI

    Çıkan kargaşada yaralanarak yere düşen bir kişi, karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından satırla başından yaralandı. Kavgada yaralanan 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan, kavga esnasında taraflar çevredeki esnafların sattığı ürünleri birbirlerine fırlatarak, dükkanların camlarına zarar verdi.

    Olayla ilgili de soruşturma açıldı.

    İstanbul da çıkan kavgada bir kişi satırla başından yaralandı #2

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