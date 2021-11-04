Kağıthane ilçesindeki üretim merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri yoğun müdahalesi sonucunda söndürürken, merkezde de maddi hasarlar oluştu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yangın meydana gelen yangın etrafa korku saçtı.

Yeşilce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı medikal ürünlerin bulunduğu üretim merkezinin giriş katında bulunan maske ve kartonların bulunduğu yerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Girişten alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, merkezde maddi hasar meydana geldi.

"BİR PATLAMA OLAYI OLDU"

Yangının çıktığını görüp durumu ihbar eden Kenan Aksaban, "İçeride oturuyordum, misafir arkadaşım vardı. Bir patlama olayı oldu. Patlamadan sonra baktık bizim ışıklar söndü. Dışarı çıktık, baktık sigortada yangın çıkmış. Alevleri görüntü itfaiyeyi aradık. Sağ olsun arkadaşlar da geldi elinden geleni yaptılar yangını söndürdüler" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

İstanbul'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü VİDEO