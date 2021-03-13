İstanbul'da Çinli kripto para çetesine operasyon

Silivri ve Büyükçekmece'de kiraladıkları 9 villada çağrı merkezi kurup Çin'de yaşayanlara, hayali kripto para satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Çinli 6 kişi tutuklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna başvuran Çin vatandaşı 29 yaşındaki Hongwu Z. ve 28 yaşındaki Kang W., internet üzerinden gördükleri finans sektörüyle ilgili iş ilanına müracaat edip çalışmak için Türkiye'ye geldiklerini, işe başladıkları çağrı merkezinde Çin'de yaşayan kişilere kripto para alım satım işlemi yapma vaadiyle dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını, kabul etmeyenlerin pasaportlarına el konulduğunu ve 5 Mart'ta gece saatlerinde villadan kaçtıklarını söyledi.

Başkonsolosluğun olayı polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

119 GÖZALTI

Operasyonda 101 Çinli çalışan ve 18 şüpheli gözaltına alındı. 18 Çinli şüphelinin 101 kişiyi, pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdığı ve site dışına çıkmalarını yasakladığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

9 villada yapılan aramalarda, 1 milyon 635 bin 425 lira, 23 bin 792 yuan, 4 bin 20 Filipin pesosu, 238 dolar, 50 avro, çeşitli Asya ülkelerine ait 29 para, 123 pasaport, 32 kimlik, ikamet izni, sürücü belgesi, 712 cep telefonu, 64 masaüstü ile 48 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 677 sim kart, 30 taşınabilir bellek, 12 harddisk, 10 banka işlemlerinde kullanılan e-imza, 2 para sayma makinesi, 2 telsiz, 43 muhtelif banka kartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında kurtarılan 101 işçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

6 ÇİNLİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 12'si yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.