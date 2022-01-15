İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edilmişti.

22 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Şüphelileri yakalamak için ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

9 TUTUKLAMA, 28 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.