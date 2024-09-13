İstanbul'da çöken metruk bina havadan görüntülendi Fatih'te 3 katlı tarihi metruk binada çökme meydana gelen olayda, yoldan geçen 1 kişi hafif şekilde yaralanırken binanın boş olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Çöken binanın enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.

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İHA

Dün gece İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı..

Saat 23.00 sıralarında Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde meydana gelen olayda, giriş katında berber dükkanı bulunan 3 katlı tarihi bina, büyük bir gürültüyle çöktü.

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, üzerine beton ve taş parçalarının düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar enkazda arama çalışmalarına başladı.

AFAD ve polis arama-kurtarma timlerinin de katıldığı, K-9 arama-kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalarda, enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

BÖLGEDE ÇÖKME RİSKİ: YAN BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Bölgenin tarihi binalardan oluşması ve olası bir çökme riski bulunması nedeniyle çöken binanın etrafındaki yapılar tahliye edildi. Çöken binadan çevreye saçılan enkaz parçaları, iş makinesi yardımıyla temizlendi.

Çalışmaların ardından çevrede güvenlik önlemleri alan zabıta ekipleri, sokağı ve riskli binaların etrafını demir bariyerlerle kapattı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan çöken 3 katlı bina ve çevresi, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)