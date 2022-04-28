İstanbul'da çökertilen terör hücresinde 3 terörist yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de çökertilen DKP-BÖG terör hücresinde 3 terörist yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildiğini ve DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalandığını duyurdu.

"3 terörist yakalandı"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." dedi.

Operasyon hakkında

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin devam eden çalışmalarında, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe ilçesindeki hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.T, C.P. ve O.A. bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.