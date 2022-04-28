Petrol
104.89
0.01%
Euro
15.66
0.23%
Dolar
14.81
0.04%
Altın
898.03
0.01%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
581.262
2.02%
BTXN Coin
19.20
-2.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    İstanbul'da çökertilen terör hücresinde 3 terörist yakalandı

    İstanbul Sancaktepe'de çökertilen DKP-BÖG terör hücresinde 3 terörist yakalandı.
    • 28.04.2022 - 00:46
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 01:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çökertilen terör hücresinde 3 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildiğini ve DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalandığını duyurdu.

    "3 terörist yakalandı"

    Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun." dedi.

    İstanbul da çökertilen terör hücresinde 3 terörist yakalandı #1

    Operasyon hakkında

    Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçlerinin devam eden çalışmalarında, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alındı.

    Bunun üzerine dün saat 21.45 sıralarında Sancaktepe ilçesindeki hücre evine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, H.T, C.P. ve O.A. bomba hazırlarken suçüstü yakalandı. Aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirildi.


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç!

    Ürdünlü yılan aşığı adam
    Dünya

    Ürdünlü yılan aşığı adam

    Adana'da DEAŞ operasyonu
    3. Sayfa

    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Görüş Bildir