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    İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon

    İstanbul’da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.12.2020 - 05:58
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    İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmaların ardından ekipler, söz konusu terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ileri sürülen 10 şüphelinin yakalanması için kent genelinde 7 ilçede önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde arama yapıldı.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide ye operasyon #1

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide ye operasyon #2

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide ye operasyon #3

    İstanbul da DEAŞ ve El Kaide ye operasyon #4

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