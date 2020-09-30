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    İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyonlar düzenlendi

    8 ilçede, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 02:48
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    İstanbul'da DEAŞ ve HTŞ'ye operasyonlar düzenlendi

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ) yönelik yeni bir operasyon başlattı.

    8 İLÇEYE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Yürütülen soruşturma kapsamında, "yabancı terörist savaşçı" (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, geceyarısı İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi.

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    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Eş zamanlı operasyonlarda, Heyet Tahrir el-Şam ve DEAŞ’la bağlantılı oldukları değerlendirilen çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Polisiye soruşturmaya hedef olan kişilerin, geçmiş dönemde DEAŞ ve HTŞ saflarında Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor.

    Yakalanan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülmeleri ve burada çok yönlü olarak sorgulanmaları bekleniyor.

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