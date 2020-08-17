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İstanbul'da değnekçilik yapan 1 kişi yakalandı

İstanbul'da değnekçilik yapan 1 kişi yakalandı

Fatih'te dün akşam saatlerinde sokakta araçlarını park eden sürücülerden zorla para talep ederek değnekçilik yaptığı tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.