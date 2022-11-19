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    İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

    İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
    • 19.11.2022 - 07:55
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    İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

    İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları resmi sitesinden bir paylaşımda bulundu.

    Bazı seferler yapılmayacak

    AA'nın haberine göre, Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.

    İstanbul da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli #1


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