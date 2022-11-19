İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
- 19.11.2022 - 07:55
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları resmi sitesinden bir paylaşımda bulundu.
Bazı seferler yapılmayacak
AA'nın haberine göre, Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.