Euro
8.9463
-0.45%
Dolar
7.4296
-0.21%
Altın
409.65
-0.22%
Borsa
1.538
0.46%
Bitcoin
369.839
-0.98%
EXEN Coin
16.27
-1.39%
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi

    İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında İstanbul’da emniyet güçleri denizde denetim yaptı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi

    İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Valiliklere de Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi.

    DENİZ ARAÇLARI DENETLENDİ

    Genelge kapsamında Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı.İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi #1

    Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi #2

    SAHİLLERDEKİ YOĞUNLUKLARA YÖNELİK DE GÖZETLEME YAPILDI

    Öte yandan ekipler deniz üzerinden sahillerdeki yoğunluklara yönelik olarak da gözetleme yaptı. Denetimlerde vatandaşlarda uyarılarda bulunarak sosyal mesafenin korunması istendi.İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi #3


    İstanbul’da denizde koronavirüs denetimi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir