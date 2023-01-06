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    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

    Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2023'üncü yıl dönümü İstanbul’da törenlerle kutlandı. Önce ayine katılan Hristiyanlar, ardından da haç çıkarma töreninde heyecanlı dakikalar yaşadı.
    • 06.01.2023 - 13:07
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    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

    Hristiyan inancına göre 6 Ocak olan Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2023'üncü yıl dönümü Üsküdar Çengelköy'de Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve ardından denizden haç çıkarma töreni ile kutlandı.

    4 kişi, buz gibi denize atladı

    Despot Smaragdos'un yönettiği ayinin ardından kiliseden çıkan kortej, dualar ederek Çengelköy İskelesi'ne geldi.

    Despot’un haçı denize atmasıyla 4 kişi bir tekneden buz gibi denize atladı.

    Altın haç kolye hediye etti

    Kıyasıya yarışta Yunan vatandaşı Dımıtıos Nıfpropuios denizden çıkardığı haçı Despot’a sundu.

    İHA’nın haberine göre Despot Smaragdos da Dımıtıos Nıfpropuios’a altın haç kolye hediye etti.

    Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı VİDEO

    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı #1

    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı #2

    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı #3

    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı #4

    İstanbul’da denizden haç çıkarma töreni yapıldı #5


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