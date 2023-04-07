İstanbul'da depremzedeleri kandırıp paraları alan dolandırıcı yakayı ele verdi Sosyal medya üzerinden yardım isteyen depremzedeleri kandırarak hesabına para göndermelerini sağlayan 49 yaşındaki Sabri Ü. yakalandı.

DHA

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle mücadele verirken, aynı zamanda çeşitli provokasyonlara maruz kalıyor.

Deprem bölgelerindeki dükkanların yağmalanmasından, yardım tırlarının önünü kesen şahıslara kadar birçok olaya şahit olundu.

Şimdi de dolandırıcılar sosyal medya üzerinden depremzedeleri hedef aldı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri depremzedeleri dolandıran bir şüpheliyi tespit etti.

Depremzedeleri kandırıp para topladı

Depremzedelerden çeşitli bahanelerle para toplayan şüpheli Sabri Ü. Beşiktaş'ta polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada şüphelinin H.A.'dan 57 bin 600 lira, depremzede M.A.'dan ise 32 bin 500 lira aldığı tespit edildi.

"Yurt dışında yaşıyorum, yardım etmek istiyorum ancak hesabıma Türk lirası yatırılması gerekiyor' dedi"

Şüphelinin kurbanlarından H.A. poliste verdiği ifadesinde "Bana sosyal medya üzerinden ulaştı. Yurt dışında yaşadığını, yardım etmek istediğini söyledi. Ancak hesabında sadece euro olduğunu, Türkiye'ye para göndermesi için bir miktar Türk lirası yatırılması gerektiğini belirtti. Çok gerçekçi konuşuyordu. Ona inandım. Hesaba elimdeki son parayı gönderdim. Ancak daha sonra hiç bir yardım gelmedi. Param da gitti." dedi.

45 ayrı suçtan kaydı ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 45 ayrı suç kaydının bulunduğu, 18 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca çeşitli suçlardan toplam 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Sabri Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.