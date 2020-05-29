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- İstanbul’da dev stadyumda cuma namazı
İstanbul’da dev stadyumda cuma namazı
- İHA
- 29.05.2020 - 14:08
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı.
Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı.
Bağcılar’da bulunan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi. Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi.
STADYUM DOLDURULDU
Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Stadyum girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. Cuma namazını Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldırdı.