İstanbul’da dev stadyumda cuma namazı

Bağcılar Mahmutbey Stadyumu’nu dolduran cemaat uzun bir aranın ardından cuma namazını kıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı.

Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı.

Bağcılar’da bulunan Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadyumu da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi. Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi.

STADYUM DOLDURULDU

Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş stadyumu doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Stadyum girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından tek kullanımlık maske ve seccade dağıtıldı. Cuma namazını Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük kıldırdı.























































