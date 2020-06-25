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    İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 terörist yakalandı

    Terör örgütüne yapılan baskında, biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 23:21
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    İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 terörist yakalandı #1

    Kadıköy'de terör örgütü DHKP-C'nin hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.'nin yakalandığı bildirildi.

    TURUNCU LİSTEDE ARANIYORDU

    Akşam saatlerinde bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.’nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenildi.

    İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 terörist yakalandı #2

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