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- İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 terörist yakalandı
İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 2 terörist yakalandı
Terör örgütüne yapılan baskında, biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı.
- İHA
- 25.06.2020 - 23:21
Kadıköy'de terör örgütü DHKP-C'nin hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.'nin yakalandığı bildirildi.
TURUNCU LİSTEDE ARANIYORDU
Akşam saatlerinde bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.’nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan teröristler listesi’nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenildi.