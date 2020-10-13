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    İstanbul'da direksiyonu bebeğe bırakan sürücü yakalandı

    İstanbul’da kucağına aldığı bebekle araç kullanan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 22:46
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    İstanbul'da direksiyonu bebeğe bırakan sürücü yakalandı

    Kağıthane Bomonti Tünel çıkışında bir kişinin kucağına bebek alarak araç kullandığı kameralara yansımış ve direksiyonda bebeği görenler şaşkına dönmüştü.

    Konunun haberlere yansıması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, yaptığı incelemelerde otomobilin 34 BUU 546 plakalı araç ve sürücünün E.Ş. olduğunu belirledi.

    İstanbul trafiğinde direksiyonu bebeğe bıraktı VİDEO


    132 TL PARA CEZASI

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanan sürücü E.Ş.’ye, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ suçundan 132 TL idari para cezası uygulandı.

    İstanbul da direksiyonu bebeğe bırakan sürücü yakalandı #1

    POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

    Cezai işlemin ardından sürücü E.Ş. TCK 179/2 (Kara, deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere Kağıthane Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

    İstanbul da direksiyonu bebeğe bırakan sürücü yakalandı #2

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