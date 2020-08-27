İstanbul'da doğalgaz vanasını kesen hurdacı paniğe neden oldu

İstanbul'da doğalgaz vanasını kesen hurdacı paniğe neden oldu

Avcılar’da boşaltılan ancak doğalgaz hattı kesilmeyen binanın gaz hattı vanasını hurdacı kesince ses ve yoğun koku çıktı. Çevredekiler bölgeden uzaklaştırıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Menekşe Sokak’ta iki hafta önce boşaltılan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binaların kapı ve pencereleri geçen hafta sökülerek götürüldü.

Hayalet binada işe yarayabilecek atıklar atık toplayıcıları tarafından sökülerek götürülürken bugün gelen bir hurdacı, yol kenarında gördüğü doğalgaz vanasını kesip götürmek istedi.

ÇEVREDEKİLER UZAKLAŞTIRILDI

Hurda olarak ancak 5 TL’ye satılabilecek vananın kesilmesi ardından bir ses ve ardından koku yayıldı, mahallede panik yaşandı. Çevredekiler patlama olasılığına karşı bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine sokaktaki gaz akışı durdurularak, olay yerine 112 ve polis, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri sevk edilirken İGDAŞ görevlileri de trafiğe kapatılan sokakta inceleme yaptı.

Mahalle sakinleri büyük korku yaşadıklarını, önce bir ses ardından koku duyduklarını anlatırken, bina yöneticilerinin gazı bugüne kadar kestirmemeleri tepkiye neden oldu.

HAT İPTAL EDİLDİ

İGDAŞ görevlileri kısa sürede hattı iptal ederek bölgeye doğalgaz akışını sağlarken, trafik ve ekipler normale döndü.





