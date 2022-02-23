İstanbul'da doğuştan beş parmağı olmayan Zeynep, bağlama çalmayı öğrendi

Doğuştan bir elinin parmakları olmayan Zeynep Düzgün, azmi sayesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanarak, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında hizmete açılan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi, 20 branşta verdiği sanat eğitimleriyle başarılı öğrencileri üniversiteyle buluşturuyor.

DOĞUŞTAN BİR ELİNİN PARMAKLARI YOK

Bu öğrencilerden, doğuştan bir elinin parmakları olmayan 19 yaşındaki Zeynep Düzgün, 2017 yılında Gençlik Gemisi'ndeki bağlama, şan, piyano ve konservatuvar hazırlık kurslarına katıldı.

Farklı üniversitelerin yetenek sınavlarına girerek başarı sağlayan Düzgün, tercihini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından yana kullandı.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİ OLDU

Artık bir konservatuvar öğrencisi olan Zeynep Düzgün, sık sık Gençlik Gemisi'ne gelerek konservatuara hazırlanan öğrencilere moral veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Düzgün, çocukluğundan itibaren mikrofona merakı olduğunu, ilkokul beşinci sınıftayken kendisine hediye edilen bağlamayı da Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde düzenlenen kurslara katılarak öğrendiğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesinde okumanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Düzgün, şunları kaydetti:

"HERKESE NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERDİM"

"Dezavantajlarını yaşadım. Zorlandığım çok süreç oldu. Çareyi yine kendimde buldum. 'Çalışınca niye yapamayayım.' dedim. Sınavlara girdiğim zaman şaşırdılar. Beklemiyorlardı. Beni gördüklerinde 'Ne yapabilir.' diyorlardı. Sınava gittim ve birçok okul kazandım. Her okulda, 'Daha fazla ne yapabilir?' önyargısı vardı. Fakat neler yapabileceğimi gösterdim. Bu sanat merkezi gerçekten bir velinimet. Ücretli kurslara baktığımız zaman bir eğitim veriliyor ancak ne kadar yeterli... Burada hocalarımız olsun, yetkili hocalarımız olsun bir şeye takıldığımız zaman bizlere hemen dönüş yapıyorlar. Saat fark etmeksizin öğretmeye açıklar. Bu imkanı sağladığı için başta Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz."