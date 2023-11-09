İstanbul'da dorsesi açılan bir tır nedeniyle caddeye damacana yağdı Bahçelievler'de damacana yüklü bir tırın dorsesi açıldı. Damacanaların yola dağıldığı sırada iki kişi son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde saat 13.00 sıralarında damacana yüklü bir tır, ürün servisine çıktı.

Servis sırasında kavşaktan dönüş yapan tırın, henüz bilinmeyen bir nedenle dorsesinin yan kapağı açıldı.

Dorsede bulunan su dolu damacanalar yola ve kaldırıma dağıldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine tır şoförü aracı durdurdu.

2 kişi son anda kurtuldu

Damacanaların yola dağıldığı sırada 2 kişi, su dolu damacanaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yola dağılan damacanalar nedeniyle caddenin bir kısmı bir süre trafiğe kapandı.

Yoldaki damacanaların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"Şoförü ikaz ederek aracı durdurduk"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan Abdullah Akbaba, "Ben telefonla konuşuyordum, büyük bir gürültü oldu. Arkamı döndüğümde tırın dorsesinin açıldığını ve içindeki damacana sularının düştüğünü gördüm. Kaldırımın kenarında bir kadın vardı, o da son anda kurtuldu. Koşarak kaçtı. Biz hemen şoförü ikaz edip durdurduk. Biz de yardımcı olduk. Yaklaşık 1-1.5 saat yol kapalı kaldı." diye konuştu.

O anlar kamerada

Damacanaların yola saçıldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde su damacanalarının dorseden yola ve kaldırıma düştüğü, bu sırada iki kişinin zorlukla kaçtığı anlar görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)