Çeşitli ilçelerde düğün için bir araya gelen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayarken, konvoy halinde yola çıkan magandalar ise patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından 3 ay sonra normalleşme atımları atılmaya başlandı.

1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gruplar, düğün eğlencesi adı altına bir araya geldi.

İstanbul'da düğün eğlencelerinde şaşırtan görüntüler ViDEO

"MEYDANI GELİNLE DAMADA BIRAKIN"

Bunun üzerine ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düğün eğlencelerine yönelik bir uyarı yaptı.

Bakan Koca uyarısında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, “Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.” açıklamasında bulundu.

KURALLAR HİÇE SAYILDI

Şişli, Bakırköy ve Sultanbeyli başta olmak üzere çeşitli ilçelerdeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.

TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİLER

Gruptakiler ellerine aldıkları meşalelerle ortalığı dumana boğdu. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptakiler, araçlarla patinaj çekerek terör estirdi.

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Tozu dumana katan magandalar o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.