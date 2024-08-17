Haber Merkezi
Trafik magandaları gün geçmiyor ki vatandaşların canını tehlikeye atmasın.
Özellikle konvoycular, toplu halde trafik kurallarını bozarak tehlikeye davetiye çıkarıyor.
İstanbul Sancaktepe’de trafik magandaları, İETT otobüsünün önüne atlayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı.
Otobüsün önüne atlayan magandalar, kendi aralarında makas atarak trafiği birbirine kattı.
TRAFİĞİ FELÇ EDEN MAGANDALAR KAMERADA
Yolda adeta terör estiren magandalar, otobüsteki yolculara korku dolu anlar yaşattı.
O anlar Ensonhaber kameralarına yansıdı.
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