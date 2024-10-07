İstanbul'da düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar yakalandı Başakşehir ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden 2 kişi kuru sıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

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İHA

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Magandalar, eğlence adı altında silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Son olay İstanbul'da yaşandı..

Geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, düğün konvoyunda araçtan inen magandalar, ellerindeki silahlarla sokak arasında sağa sola bilinçsizce ateş açmıştı.

Hem sokağı trafiğe kapatan hem de havaya ateş açan magandaların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

YAKALANAN MAGANDALARA İŞLEM YAPILDI

Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısların adreslerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen C.H. (18) ve H.S. (25), bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreste yaptığı aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)