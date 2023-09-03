Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor...
Cezalara aldırış etmeyen driftçi magandalar bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün yaşanılan olayda, düğün konvoyuna katılan bir grup araç sürücüsü, Maltepe E-5 karayolu üzerinde araçlarını durdurarak yol kesti. Ardından drift atmaya başladı.
Diğer araç sürücüleri ise korna çalarak duruma tepki gösterdi.
Aynı yol üzerinde ikinci kez trafiği durdurdular
Bir süre sonra olay yerinden ayrılan araç sürücüleri, bu kez de Ataşehir TEM otoyolu üzerinde yol kesti. Plakasız araçlarla uzun süre drift atan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
"İstanbul'u yakmaya geldik" paylaşımı
Trafiği birbirine katan sürücülerden biri o anları sosyal medya hesabında 'İstanbul'u yakmaya geldik' notuyla paylaştı.
O anları cep telefonu kamerasına yansıdı.