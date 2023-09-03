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İstanbul'da düğün konvoyunda maganda terörü! Trafiği durdurup drift attılar Abone Olun

İstanbul'da düğün konvoyunda maganda terörü! Trafiği durdurup drift attılar İstanbul'da düğün konvoyu yapan bir grup sürücü, önce Maltepe E-5 karayolu üzerinde yolu kesip drift attı. Bir süre trafikte ilerleyen grup bu kez de Ataşehir Tem Otoyolu üzerinde yol kesti. Araç sürücüsü o anları sosyal medya hesabında 'İstanbul'u yakmaya geldik' sözleriyle paylaştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor... Cezalara aldırış etmeyen driftçi magandalar bu kez İstanbul'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün yaşanılan olayda, düğün konvoyuna katılan bir grup araç sürücüsü, Maltepe E-5 karayolu üzerinde araçlarını durdurarak yol kesti. Ardından drift atmaya başladı. Diğer araç sürücüleri ise korna çalarak duruma tepki gösterdi. Aynı yol üzerinde ikinci kez trafiği durdurdular Bir süre sonra olay yerinden ayrılan araç sürücüleri, bu kez de Ataşehir TEM otoyolu üzerinde yol kesti. Plakasız araçlarla uzun süre drift atan sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. "İstanbul'u yakmaya geldik" paylaşımı Trafiği birbirine katan sürücülerden biri o anları sosyal medya hesabında 'İstanbul'u yakmaya geldik' notuyla paylaştı. O anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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