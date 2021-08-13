İstanbul'da dut ağacı arabanın üzerine devrildi

Kartal ilçesinde dut ağacı, park halindeki arabanın üzerine devrildi. Yaşanan kaza sonucu yaralanan olmazken, maddi hasarlar oluştu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

İddiaya göre, çürümüş olan dut ağacı büyük bir gürültüyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen ağacı keserek, otomobilin üzerinden kaldırdı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların yardımı ile yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından devrilen ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Devrilen ağacın dallarının kesilmesinin ardından ağacın altında kalan otomobil sahipleri tarafından yerinden kaldırıldı.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, ağacın altında kalan otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

OLAYDA YARALANAN OLMADI

Görgü tanığı Durmuş Karaman, “Evde oturuyorduk birden büyük bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda ağaç arabanın üzerine devrilmişti. İtfaiyeye haber verdik. Geldiler devrilen ağacın dallarını kestiler. Aracı çıkardık. Olayda yaralı falan olmadı. Araçta küçük çaplı hasarlar var“ dedi.



