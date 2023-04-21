İstanbul'da düzenlenen asayiş uygulamasında 322 kişi gözaltına alındı İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında. çeşitli suçlardan aranan 322 kişi yakalanırken toplam 351 bin 221 lira para cezası kesildi.

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince birinci aşamada önceki gün 14.00-16.00 saatlerinde kent genelindeki 220 noktada 1660 personel, 1 polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 21.00-23.00 saatleri arasında 1735 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren uygulama gerçekleştirildi.

322 gözaltı

Denetimlerde 168 bin 345 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 389 şüpheli ile yoklama kaçağı 365 kişi hakkında işlem yapıldı, 322 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 56 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 5 kurusıkı tabanca, 58 fişek, 1 kilo 52 gram uyuşturucu madde, 3 bin 836 adet uyuşturucu hap, 1500 gram kimyasal madde ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 11 bin 70 lira ve 6 bin 600 dolar ele geçirildi.

Toplam 351 bin 221 lira para cezası

Denetimler sırasında 6 kişiye idari işlem uygulanırken 4 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 671 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

21 bin 858 araç ve 1166 motosiklet denetlendi, 1030 araç ve motosikletin yanı sıra 42 sürücüye işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 351 bin 221 lira para cezası kesildi.