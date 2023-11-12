İstanbul'da elindeki pala ile yoldan geçenlere saldırdı Büyükçekmece'de elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. O anlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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DHA

Dün gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de Atatürk Mahallesi'nde, elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı.

Elindeki palayı yoldan geçenlere salladı

Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi.

Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi.

Gözaltına alındı

Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı.

Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)