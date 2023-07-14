İstanbul’da engelli çift ev sahiplerinden şikayetçi: Bize ev vermek istemiyorlar Arnavutköy’de yaşayan ve kiralık ev arayan Tezcan çifti, engelli olduklarını belirttiklerinde kendilerine ev verilmediğini söyleyerek, “Herkes engelli adayı, ev sahipleri vicdanlı olsun” dedi.

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İHA

İstanbul'da Arnavutköy ilçesi Terkos Mahallesi’nde yaşayan Hatice Tezcan ve Refik Tezcan 10 yıldır kirada oturdukları dairelerinden çıkartılmak istendi.

Önce ev sahibinin yaptığı zammı kabul eden çift, birkaç ay sonra yapılmak istenen ikinci zammı reddedince ev sahibi ailesinin evde oturacağı bahanesiyle evden çıkmalarını talep etti.

Engelli çift, ev sahiplerinden olumsuz yanıt aldı

Evden çıkartılmak istenilen çift, kendilerine tanınan süre zarfında kiralık ev ilanlarını arayarak irtibata geçti. İlk telefon açıldığında olumlu sonuçlanan görüşmeler çiftin engelli olduklarını belirtmesinin ardından olumsuz karşılandı. Maaşlarının olduğunu ve kiralarını ödeyeceklerini belirten çift, ev sahiplerine çağrıda bulundu.

“Depremde ne ev sahipleri de bizler gibi engelli oldular elinizi vicdanınıza koyun”

Yaşadıklarını anlatan Hatice Tezcan şu ifadeleri kullandı:

“Bizi ev sahibimiz istemedi çıkmamızı söyledi. Biz ev arıyoruz buluyoruz ama sonrasında engelli olduğumuzu duyunca bize ev vermek istemiyorlar. Biz kiramızı ödeyeceğiz sadece ev arıyoruz. Biz ilk aradığımızda olumlu karşılıyorlar engelli olduğumuzu duyunca reddediyorlar. Bu benim çok zoruma gidiyor. Biz kiramızı ödüyoruz kimseden yardım istemiyoruz. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bugün sağlam olabilirsin ama yarın başına ne gelecek bilemezsin. Depremde engelli olan nice ev sahipleri oldu. Biz ev sahibine söyledik aradığımızı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes bizim için ev arıyor ama kimse vermiyor”

“Telefonla görüşüyoruz engelli olduğumuzu söyleyince engelli istemediklerini söylüyorlar”

Refik Tezcan ise şöyle konuştu: