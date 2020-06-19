İstanbul'da eş zamanlı operasyon: 248 gözaltı

Haklarında arama kararı çıkarılan şahısları yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 705 adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 287 ekip ve 659 personel katılımıyla 39 ilçeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

248 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Daha önceden tespit edilen 705 adrese yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararları bulunan 248 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 33'nün hırsızlık, 32'sinin yaralama, 26'sının dolandırıcılık, 20'sinin tehdit ve hakaret suçundan arandığı belirtildi. Operasyonda cinsel istismar suçundan aranan 8, gasp suçundan 8, adam öldürmek suçundan bir kişinin polisler tarafından yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 20 yıl hapis cezası, 7 kişinin 10 yıl hapis cezası, 31 kişinin 5 yıl hapis cezası, 50 kişinin ise 2 yıl hapis cezalarının kesinleştiği belirtildi.

ADRESLERDEN BİRİNDE HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Öte yandan operasyon kapsamında "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan Alaattin Y. isimli şüphelinin Üsküdar'da bulunan evine yapılan baskında uyuşturucu yapımında kullanılan bitkilerin yetiştirilmesine yarayan düzenekler ele geçirildi.

Evin mutfağında, büyük bir bez dolabın ışıklandırma ve havalandırma takılarak bir sera haline getirildiği tespit edildi. Evde yapılan aramada saksılar içinde yetiştirilmesi yasak olan hint keneviri bitkisi bulundu.

Polis evde bulunan aranan Alaattin Y. ile birlikte Selahattin Y.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.