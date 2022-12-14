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    İstanbul'da eşine sinirlenen şahıs, evi ateşe verdi

    Ataşehir'de eşine sinirlenen bir kişi evi ateşe verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 14.12.2022 - 23:34
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    İstanbul'da eşine sinirlenen şahıs, evi ateşe verdi

    Saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi Arma Sokak’ta meydana gelen olayda Emin Semih A. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle eşine sinirlendi.

    Yaşanan tartışma sonrası sinirlenen şahıs, evini ateşe vererek yangın çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede daireyi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı

    Yangın sebebiyle Emin Semih A. ve kendisine yardım etmek isteyen komşusu dumandan etkilendi. İHA'nın haberine göre, dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Yangının meydana geldiği dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    İstanbul da eşine sinirlenen şahıs, evi ateşe verdi #1

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