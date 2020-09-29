İstanbul'da etkili olan dolu araçlara zarar verdi

İstanbul'da etkili olan dolu araçlara zarar verdi

Araç sahipleri, kentte etkisini gösteren dolu yağışının ardından battaniye ile önlem almaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı geldi.

Beklenen yağış, uyarıdan kısa bir süre sonra tüm kentte etkisini gösterdi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kafasına karton geçirip kendini korumaya çalışırken, zor anlar yaşadı.

Dolu yağışının etkili olduğu ilçelerde ise battaniyesi olan araç sahipleri, arabalarının üzerini kapatarak önlem aldı.

İstanbul'da araçlar doludan zarar gördü