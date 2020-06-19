Dolar
6.8576
0.0233%
Euro
7.6845
-0.0546%
Altın
1730.56
0.4434%
Borsa
113748.2
1.1143%
G. Altın
381.751
0.4962%
Bitcoin
64219.87
-0.3849%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    İstanbul'da etkili olan sağanak, baskınlara neden oldu

    Kentin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, çoğu iş yerini su bastı.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 13:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da etkili olan sağanak, baskınlara neden oldu

    İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi.

    Aniden bastıran yağışın ardından caddeler göle dönerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

    VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı.

    Taksim'de de yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

    DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI

    Öte yandan, Fatih çevresinde de Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde biriken yağmur suları dükkanlara kadar girdi.

    Göle dönen o cadde ise esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İstanbul'da etkili olan sağanak baskınlara neden oldu

    Görüş Bildir