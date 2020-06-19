İstanbul'da etkili olan sağanak, baskınlara neden oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak, baskınlara neden oldu

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Kentin birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağmur sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, çoğu iş yerini su bastı.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi.

Aniden bastıran yağışın ardından caddeler göle dönerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dükkanların bulunduğu alan göle dönerken vatandaşlar çevredeki noktalara sığındı.

Taksim'de de yağmura hazırlıksız yakalanan kişiler koşarak sığınacak yer aradı. Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI

Öte yandan, Fatih çevresinde de Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde biriken yağmur suları dükkanlara kadar girdi.

Göle dönen o cadde ise esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak baskınlara neden oldu