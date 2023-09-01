İstanbul'da evi soyan hırsız otomobili de çaldı Sancaktepe'de evlerine hırsız giren çiftin 40 bin lira değerindeki altınları çalındı. Hırsız bununla yetinmeyip bir buçuk milyon değerindeki araçlarını da çalınca çift, büyük şok yaşadı.

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İstanbul Sancaktepe'de apartmanın penceresinde bulunan demir korkuluklara basarak Mehmet Arslan ve Ebru Arslan'ın yaşadığı daireye giren hırsız çiftin altınlarını çaldı.

Altınları çalmakla yetinmedi, arabayı da götürdü

Show TV'nin haberine göre, altınları çaldıktan sonra mutfak camından aşağıya atlayan hırsız, altınları çalmakla yetinmeyip, çiftin kapıdaki arabasını da götürdü. Hırsız, 40 bin liralık altın ve çaldığı arabayla kayıplara karıştı.

"Psikolojikmen çökmüş durumdayım"

Olayın şokunda olan Mehmet Arslan, "Ortalama bir buçuk milyon değerinde bir araçtı. Lüks bir araçtı. Yaklaşık dört aydır da bendeydi. Yıllardır çalışıp biriktirdiğimiz bir emek, zorumuza gidiyor. Psikolojikmen çökmüş durumdayım. Eşim de ben de perişanım. İsteğimiz hırsızın bir an önce bulunması." ifadelerini kullandı.

"10 senelik emeğimiz 10 saniyede çalındı"

Ebru Arslan ise, "Üzgünüz. 10 senelik emeğimiz 10 saniyede çalındı. Gece misafirliğe gitmiştik. Camı da farketmeden açık bırakmışız. Çantanın içerisinde bir kaç yüzük vardı kolyem vardı. Arabanın anahtarı ve ruhsatı da içerisindeydi. Bunların hepsi gitmiş. Altınlarımın tutarı yaklaşık 35-40 bin lira değerindeydi." dedi.

