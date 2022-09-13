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    İstanbul'da evindeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti

    İstanbul Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki hurdaları ateşe vererek yangın çıkaran kadın, müdahale etmek isteyen vatandaşlarla kavga etti.
    • 13.09.2022 - 00:33
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 01:09
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    İstanbul'da evindeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti

    Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi 758. Sokak'ta yaşanan olayda, bir kadın 4 katlı binanın bodrum katında bulunan hurdaları ateşe vererek yangın çıkardı.

    Kendisini durdurmaya çalışanlarla kavga etti

    Kadın, kendisini durdurmaya çalışan vatandaşlarla da kavga etti. Yangın nedeniyle binayı duman sarınca üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum kattaki yangını söndürdükten sonra üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

    Gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, yangın çıkaran kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

    İstanbul'da evindeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti VİDEO

    İstanbul da evindeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti #1

    İstanbul da evindeki hurdaları yakan kadın müdahale edenlerle kavga etti #2


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