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    İstanbul'da far hırsızlarına polisten suçüstü

    Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 25.11.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 14:59
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    İstanbul'da far hırsızlarına polisten suçüstü

    İstanbul'da Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da 04.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde bir otomobilin ön farlarının çalındığını görünce olaya müdahale etti.

    Polisten kaçmaya çalışan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

    14 HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ ÇİKTILAR

    Şüpheliler Levent G. (19) ve Eren Y. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen far muhafaza altına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin bu yıl Maltepe'de meydana gelen 14 ayrı "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu tespit edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

    İstanbul'da far hırsızlarına polisten suçüstü VİDEO

    İstanbul da far hırsızlarına polisten suçüstü #1

    İstanbul da far hırsızlarına polisten suçüstü #2

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