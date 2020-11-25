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İstanbul'da far hırsızlarına polisten suçüstü

İstanbul'da far hırsızlarına polisten suçüstü

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.