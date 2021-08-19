İstanbul'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kadıköy'de otomobilin kontrolünü kaybeden Gökhan A, durakta park halinde bulunan iki araca çarptı. Gerçekleşen kaza sonucu hastaneye kaldırılan Gökhan A, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

03.45 sıralarında Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde iddiaya göre, Gökhan A.’nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına daldı.

Reklam tabelasını geçen otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazanın gece geç saatlerde olması faciayı önledi.

EKİPLER TARAFINDAN SIKIŞAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kaza yapan otomobil ile çarptığı park halindeki iki otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"ŞOFÖR ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI"

Görgü tanığı Recep Kaya,” Metrobüs durağında bekliyordum. Birden çok yüksek bir patlama oldu. Kaza olduğunu anladım. Buraya doğru geldiğimde araç reklam tabelalarını devirmiş arkadaki iki araca çapmıştı. Aracın içinde 2 kişi vardı şoförün durumu çok kötüydü. Arkadaşı da yaralıydı ama konuşabiliyordu. Şoför olan vefat etti sanırım durumu çok kötüydü. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkardı. Ambulansa alıp götürdüler” dedi.



