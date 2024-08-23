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İstanbul'da feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 3'ü çocuk 8 yaralı Ümraniye'de aşırı hız yapan hafif ticari araç, yan yoldan caddeye çıkmak isteyen bir araca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.